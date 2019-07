Festival di Nervi, domenica arriva il gala gratuito di danza

Genova – Un grande appuntamento per tutti gli amanti della danza e dell’opera nel levante genovese. Arriva al Festival di Nervi il gala “Opera e Danza”, in programma per domenica 14 luglio alle ore 21.

L’evento, ad ingresso gratuito, vedrà la partecipazione di due grandi protagonisti di caratura internazionale, Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta.

Insieme alla loro compagnia, la Jas Art Ballet, i due étoile si esibiranno per il pubblico proponendo una coreografia inedita in stile classico, neoclassico e contemporaneo.

Lo spettacolo rappresenta una delle eccellenze del calendario organizzato per celebrare il ritorno del“Festival di Nervi”, che mancava nel quartiere genovese da ormai 25 anni. A tutti gli amanti della danza, in occasione dell’appuntamento, domenica 14 e lunedì 15 luglio sarà data inoltre la possibilità di partecipare a workshop e laboratori gratuiti con la partecipazione dei ballerini e dei coreografi della Jas Art Ballet.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione e su tutti gli altri spettacoli del Festival di Nervi sarà possibile visitare il sito ufficiale del Teatro Nazionale di Genova.