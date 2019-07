Sanremo – Grave incidente in corso Marconi

Sanremo (Imperia) – Nuovo grave incidente in corso Marconi. Nella notte due veicoli si sono scontrati per cause ancora da accertare. L’episodio è avvenuto intorno alle 4 e 50 e fortunatamente non si registrano vittime.

Secondo le prime ricostruzioni almeno uno dei veicoli procedeva a velocità eccessiva e questo particolare riapre le polemiche sui controlli che vengono da tempo richiesti per la zona che, specie nella bella stagione, si trasforma in una “pista”, con auto che sfrecciano a velocità impensabili in un centro abitato.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine che hanno iniziato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Le persone ferite nell’impatto sono state trasferite in ospedale.

(Foto Facebook)