Sturla – Vietato fare il bagno in mare

Genova – Tuffi proibiti su un tratto di litorale del quartiere di Sturla. Il divieto temporaneo di balneazione è stato emesso dal vice sindaco Stefano Balleari sulla base di quanto emerso dalle analisi effettuate da Arpal sulla qualità dell’acqua in quel tratto di costa.

Sino a contrordine sarà vietato tuffarsi nel tratto di litorale che va dal civ. n. 16 di Via del Tritone a lato Ovest del civ. n. 8 di Via del Tritone.

In questo tratto di mare sono state rilevate sostanze inquinanti che rendono potenzialmente pericolosa la balneazione e quindi viene diffuso il divieto precauzionale di balneazione.

Giochi di correnti o particolari situazioni temporanee potrebbero aver condizionato la qualità dell’acqua di mare in quel punto. Una situazione comunque in divenire e che potrà mutare nelle prossime ore.

La situazione viene monitorata attentamente e non appena le condizioni riscontrate saranno rientrate, verrà ritirato il divieto di balneazione.