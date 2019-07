Conservatorio Paganini, stasera il concerto dedicato a Bach per “Chiese in Musica”

Genova – Un’esibizione interamente dedicata ad uno dei più grandi compositori della storia della musica.

Si terrà stasera sabato 13 luglio a partire dalle ore 21 il concerto musicale organizzato dal Conservatorio Niccolò Paganini di Genova nell’ambito della rassegna “Chiese in Musica”

L’ensemble barocco, a cura degli insegnanti Petrucci e Costalbano, proporrà presso l’Oratorio di San Filippo Neri un concerto omaggio a Johann Sebastian Bach.

“Il programma di Chiese in musica si fa sempre più ricco e completo, aggiungendo date prestigiose anche in piena estate – dichiara l’assessore al Turismo e Commercio Paola Bordilli – Genovesi e turisti, in questa occasione, hanno la possibilità di fruire di un concerto di altissimo livello in un luogo di grande bellezza: l’Oratorio di San Filippo, sede di importanti rassegne musicali genovesi, che con un programma monografico centrato su Johann Sebastian Bach e ospitando l’ensemble del Conservatorio contribuisce a sottolineare questo contesto di grande interesse storico e culturale”.

L’ingresso alla serata sarà gratuito.