Il concerto all’Arena del Mare – J-AX e Articolo 31: “Questa è la vecchia scuola” – FOTO

Genova – Una macchina del tempo, un salto nel 2006, quando gli Articolo 31 erano all’apice del loro successo.

E’ stato un viaggio tra gli anni ’90 e la prima metà del 2000 il concerto di J Ax e Dj Jad, ieri sera all’Arena del Mare di Genova.

“Questa è la vecchia scuola!” ha urlato J Ax salendo sul palco, salutato da un’ovazione assordante del pubblico.

In fila, una dietro l’altra, intervallata da video con spezzoni della storia recente italiana e internazionale, le canzoni che hanno fatto la storia del duo e di Ax come solista: Rap and Roll, L’uomo col cappello, Gente Che Spepra, Deca Dance, e Immorale, solo per citarne alcuni.

Il momento più atteso ed emozionante è stato l’arrivo di Dj Jad.

Incontenibile, Jad è salito sul palco andando a ricomporre quello che è stato uno dei gruppi che maggiormente ha segnato la generazione dei giovani a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio.

Allora tutti a cantare Il Funkitarro, La Mia Ragazza Mena, Volume, L’Italiano Medio e Ohi Maria.

Il finale, nuovamente, è tutto di J Ax con Tutto Tua Madre, Ostia Lido e Maria Salvador.

Prima di lasciare il palco e salutare il pubblico, c’è spazio anche per un fuori programma.

Dalla prima fila un ragazzo richiama l’attenzione di Ax, l’intenzione sembra chiara: chiedere la mano alla fidanzata tramite l’artista.

E lui, da bravo zio, lascia il microfono al fan: “Ilaria, vuoi sposarmi?”.

Il si è un urlo di gioia.

Alla fine, J Ax (e gli Articolo 31) s”è sempre di moda”.