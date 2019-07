Incidente sul Monte Bianco, muore un vigile del fuoco di Genova

Genova – Stavano raggiungendo la vetta del Monte Bianco lungo la via normale francese quando qualcosa è andata storta e sono precipitati in un crepaccio. Tragedia della montagna nella mattinata di ieri in Valle d’Aosta dove due vigili del fuoco genovesi sono stati coinvolti in una tragica escursione.

I due, durante un’escursione turistica lungo la via normale francese per raggiungere la vetta del Monte Bianco, accidentalmente, sono precipitati in un crepaccio.

Il quarantaquattrenne Giovanni M. è morto sul colpo mentre il compagno di 54 anni, Bruno C. Versa in gravi condizioni all’ospedale di Annecy.

I due prestavano servizio presso il Distaccamento cittadino di Multedo.

(foto Archivio)