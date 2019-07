Pegli – Lancia un appello su Facebook per lo scooter rubato e il ladro lo abbandona

Genova – Un appello su Facebook per lo scooter rubato e il ladro lo abbandona per strada facendolo ritrovare. E’ successo a Pegli dove una ragazza ha scoperto il furto del suo scooter e senza perdersi d’animo ha pubblicato una foto del mezzo a due ruote, con tanto di targa, su un gruppo Facebook del quartiere.

Una richiesta di aiuto circostanziata, con dettagli per identificare lo scooter rubato e la foto della targa bene in vista.

In poche ore lo scooter è stato ritrovato sul lungomare, abbandonato in fretta e furia dal ladro, con il bloccasterzo rotto ma comunque ancora in ordine e, soprattutto, ancora “tutto intero”.

Il mezzo, un Honda SHm figura tra quelli più rubati a Genova e spesso questi furti alimentano il mercato dei ricambi “clandestini” o quello dei mezzi che prendono la via dell’estero dove non è possibile risalire al proprietario per incredibili questioni di “mancanza di comunicazione tra registri”.

La proprietaria ha potuto rivedere il proprio mezzo dopo poche ore ed ha ironicamente ringraziato chi ha fatto arrivare il messaggio “alla persona giusta”.

O, forse, anche il ladro è iscritto allo stesso gruppo Facebook.