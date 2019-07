Genova – Auto in fiamme, questa sera, in via Fereggiano, nel quartiere genovese di Quezzi. Alcuni passanti hanno notato il denso fumo che fuoriusciva dal vano motore dell’auto posteggiata ed hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento in breve tempo il rogo, evitando che si propagasse ad altre auto in sosta.

Gravi danni al veicolo coinvolto dal rogo.

Indagini in corso per ricostruire l’origine delle fiamme e le eventuali responsabilità.