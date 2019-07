Ragazzo di 18 anni muore cadendo nella tromba delle scale in via Cantore

Genova – Forse un malore o una tragica fatalità all’origine della tragica morte di un ragazzo di 18 anni precipitato nella tromba delle scale di un condominio di via Cantore, nel quartiere genovese di Sampierdarena.

Il ragazzo, ipovedente e con problemi di deambulazione, stava uscendo con la madre per andare da amici quando la donna è rientrata per un istante. Appena dentro casa avrebbe udito il grido disperato del ragazzo che cadeva.

Un volo di diversi metri terminato su un ballatoio. Nessuna speranza di salvezza per il giovane che è morto sul colpo.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e i mezzi dei vigili del fuoco, allertati dalle urla disperate della madre, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

Il giovane potrebbe essere scivolato dopo essersi appoggiato ad una ringhiera oppure potrebbe essere caduto vittima di un malore improvviso che gli ha fatto girare la testa.

Le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine escluderebbero il gesto volontario e la responsabilità della madre.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.