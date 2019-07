Savona – Sparatoria ai Bagni Acquario, morta una giovane donna

Savona – Colpi di arma da fuoco durante una festa karaoke all’interno del ristorante dei Bagni Acquario di via Nizza ed una giovane donna ha perso la vita mentre altre due persone sarebbero state ferite in modo grave.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 22,30 all’interno del locale dove si stava tenendo una festa.

Improvvisamente si sono udite alcune esplosioni che in un primo momento sono state scambiate per petardi lanciati nella festa ma pochi istanti dopo una ragazza che stava cantando si è accasciata a terra in una pozza di sangue ed altre due persone hanno iniziato a urlare chiedendo aiuto.

Nel fuggi fuggi generale sono arrivate le auto delle forze dell’ordine e le ambulanze del 118 ma per la ragazza non c’era ormai più nulla da fare.

E’ morta per i colpi che l’hanno raggiunta in diverse parti del corpo.

Altre due persone sono state trasportate in tutta fretta in ospedale.

In corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto e la caccia all’uomo per identificare e fermare la persona o le persone che avrebbero aperto il fuoco durante la festa.

Potrebbe essere già stata identificata una persona.

Notizia in aggiornamento