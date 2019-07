Xiaomi apre a Genova il nono Mi Store, fan in coda per l’inaugurazione

Genova – Un maxi premio per il primo cliente in fila davanti al punto vendita e tante sorprese per chi, questa mattina, si è messo in coda davanti al nuovo Mi Store della Xiaomi che inaugurerà alle 11 alla Fiumara.

Uno sbarco in grande stile, nel capoluogo ligure, per il colosso cinese che non fa mistero di voler conquistare una larga fetta di mercato dell’hi-tech sia in versione smartphone che per la domotica e l’integrazione delle apparecchiature elettroniche in un “ecosistema” controllabile elettronicamente dal proprio telefonino (Xiaomi o di qualunque altro competitor).

Nello store del centro commerciale Fiumara lavoreranno 12 persone, per la gran parte giovani e giovanissimi, e tutti formati in modo da poter offrire ai clienti risposte esaurienti e consigli in grado di suggerire le strumentazioni più adeguate.

Oltre agli smartphone, infatti (con prezzi che partono dai 199 euro per modelli paragonabili ai ben più blasonati e ricercati attualmente sul mercato), Xiaomi offre ai clienti una vasta gamma di oggetti per la casa e la domotica, come luci, antifurto, telecamere di sorveglianza, impianti di diffusione della musica e persino proiettori laser per trasformare una parete bianca in un maxi schermo, a prezzi davvero interessanti.

Ogni componente è poi collegabile ad una maxi rete controllabile dal proprio smartphone semplicemente con una App.

Naturalmente non mancano i gadget legati al fintness e alla salute, come smartwatch e bilance in grado di scambiarsi dati e di comunicarli alla App dedicata alla Salute che Xiaomi rende disponibile per tutti i sistemi operativi.

Una vera e propria rivoluzione tecnologica che certamente darà dei bei grattacapi agli attuali leader di Mercato che rischiano di veder erodere velocemente la propria quota commerciale per una politica dei prezzi e uno standard qualitativo che non passerà inosservato.