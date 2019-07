La Spezia – Oggi la gara ciclistica benefica “100 km di solidarietà”

La Spezia – Nuova edizione della corsa benefica nella città della Spezia. È in programma per oggi domenica 14 luglio la 13° edizione della gara ciclistica “100 km di solidarietà”, l’evento benefico il cui intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.

La manifestazione partirà anche quest’anno da piazza Verdi e attraverserà tutta la zona della Val di Vara fino alla struttura di Padre Dionisio Sporting Club dove i partecipanti saranno accolti per un gustoso rinfresco.

Ogni anno l’evento riunisce appassionati del ciclismo da tutte le parti della Liguria con l’obiettivo di fare del bene e aiutare il prossimo. Il ricavato di questa edizione sarà infatti devoluto all’associazione “Insieme per i i diritti dei nostri figli”, una realtà attiva nel territorio dello spezzino che si occupa di affiancare le famiglie di ragazzi bisognosi di aiuti e attenzioni speciali.

“Siamo un gruppo di genitori di bimbi disabili e normodotati – si presenta l’associazione – stiamo cercando di dare a quelle famiglie il supporto, l’informazione e il sostegno di cui un genitore ha bisogno quando si trova a dover affrontare una diagnosi funzionale. Non è facile, lo sappiamo, ma in primi dobbiamo accettare noi questa nuova vita per far sì che il nostro bimbo possa vivere più sereno in questo società così difficile. Siamo convinti che con il tempo riusciremo a migliorare le cose”.