Calciomercato Sampdoria, Praet in uscita: ipotesi Leicester o Valencia

Genova – I blucerchiati sono pronti a dire addio a Dennis Praet. Dopo la cessione di Joachim Andersen, un altro dei gioielli di casa Samp, il club si prepara a salutare anche il talento belga. Molte le squadre che si sono dette interessate all’acquisto del giovane centrocampista, anche se ormai una formazione sembra essere in pole position per mettere le mani sull’ex Anderlecht: il Leicester.

Le Foxes sono infatti in vantaggio rispetto alla concorrenza nella corsa al giocatore e nelle scorse ore hanno presentato una prima offerta ufficiale ai blucerchiati: circa 18 milioni di euro più bonus legati alle prestazioni del giovane per un totale di 20 milioni. Una cifra bassa per il club di Corte Lambruschini, che non sembra volersi schiodare dalla valutazione di 25 milioni di euro. Ora starà al club inglese alzare la propria offerta per non correre il rischio di perdere il giocatore, inseguito da tempo da altri club esteri.

Oltre alla formazione allenata da Brendan Rodgers, infatti, sulle tracce del centrocampista c’è anche il Valencia, squadra che può godere anche della preferenza dello stesso Praet, maggiormente attratto dall’approdo in Liga piuttosto che da quello in Premier League.

Il futuro di Praet è quindi ancora un rebus e questa situazione di standby, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, rischia di compromettere il mercato in entrata dei blucerchiati. Prima di piazzare i colpi richiesti da mister Di Francesco, con le piste Rigoni dello Zenit e Brekalo del Wolfsburg sempre in piedi, bisognerà monetizzare dalla cessione del giocatore belga.