Cinghiale attraversa la strada a Staglieno e provoca incidente

Genova – Si è trovato improvvisamente un cinghiale in mezzo alla strada, all’altezza del cimitero di Staglieno, in direzione centro, ed ha sterzato di colpo per evitarlo. E’ finita contro uno degli alberi presenti nelle aiuole davanti al cimitero monumentale di Staglieno, nell’omonimo quartiere genovese, la corsa di una vettura coinvolta ieri notte, poco dopo le 3, in un incidente stradale che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze.

Alla polizia locale intervenuta, la persona alla guida ha raccontato che un grosso cinghiale ha improvvisamente attraversato la strada e per evitarlo, l’automobilista ha sterzato di colpo perdendo il controllo dell’auto che si è schiantata contro un albero.

Fortunatamente la velocità tenuta era bassa e l’impatto è stato ridotto ma la paura è stata grande e se al posto dell’auto ci fosse stato un motociclista, le conseguenze potevano essere ben peggiori.

La presenza di cinghiali in alcuni quartieri si fa ogni giorno più invasiva e la convivenza, sino ad ora relativamente pacifica, presenta però alcuni rischi che vanno considerati.