Genova, il sindaco Bucci conferma divieti per Vespa e scooter a due tempi – VIDEO

Genova – Se ne parlava da diverso tempo ma ora è arrivata l’ufficialità: niente più Vespa e scooter a due tempi nel centro di Genova.

A confermare il divieto è il sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci.

Niente più giri per il centro con la moto simbolo per eccellenza della Piaggio, stop alla circolazione anche per tutti gli scooter due tempi.

Per il primo cittadino è importante ridurre l’inquinamento e adeguarsi alle città europee.

“Niente contro la Vespa”, sottolinea Bucci spiegando di come ritenga il celebre modello un’icona ma aggiunge: “Vogliamo mezzi a quattro tempi o a motore elettrico”.