Nervi – Una fogna rotta accoglie i turisti sulla passeggiata a mare

Genova – Un forte odore di fogna e una macchia di alghe verdi che segnala il punto della probabile falla. I turisti che da via delle Palme, a fianco alla stazione di Nervi, scendono sulla passeggiata Anita Garibaldi, fiore all’occhiello della delegazione del levante genovese, sono costretti a passare con il naso tappato per arrivare a vedere il mare.

Da giorni i residenti della zona segnalano, inutilmente, una grossa perdita di una condotta fognaria che ha iniziato a perdere e che sta ammorbando i passanti che accedono alla passeggiata, turisti e genovesi.

Davvero un pessimo biglietto da visita in questi giorni in cui i Parchi, ospitano la faraonica kermesse del Festival di Nervi, con concerti di grandi star, balletti internazionali e Galà.

La fogna scarica i suoi liquami ormai da giorni e la presenza di una stabile “irrorazione” è testimoniata dalla crescita di micro-alghe di colore verde che ha ormai intriso la mattonata nella parte continuamente bagnata.

“Sono giorni che segnaliamo la cosa – spiegano alcuni residenti della zona – ma non viene nessuno. Ed è un peccato perchè quando i turisti passano si tappano il naso per il fetore. Quello del Festival dovrebbe essere un richiamo ma se poi lo spettacolo offerto è una fogna a cielo aperto nella principale attrazione del quartiere non sappiamo quale effetto dia. Di certo non ci facciamo una bella figura”.