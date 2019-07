Loano, oggi si celebra la solennità della Beata Vergine Maria di Monte Carmelo

Loano (Savona) – Lunga processione per una delle feste tradizionali della cittadina del savonese. Si celebrerà oggi martedì 16 luglio a Loano la solennità della Beata Vergine Maria di Monte Carmelo.

La manifestazione inizierà stasera alle ore 21.15. I portatori della statua della Vergine Maria scenderanno per il ponte monumentale che svetta sulla valle del torrente Berbena con indosso la tipica cappa grigio marrone, che richiama il saio carmelitano. Da Borgo Castello la processione proseguirà in direzione della cappelletta di via Azzurri d’Italia per poi fare ritorno alla chiesa del Carmelo.

Nell’ambito della giornata di festeggiamenti verrà celebrata messa in quattro occasioni, alle ore 8, alle ore 11, alle ore 18 e alle ore 20.30. A partire dalle ore 16, invece, verranno recitati il rosario e i vespri, ai quali seguirà la benedizione e l’imposizione degli scapolari.

Le origini della festa risalgono al XVII secolo, quando veniva celebrata come ricorrenza principale dei Padri Carmelitani nella chiesa da poco costruita sulla collina del Costino. Artefice della costruzione del complesso di Monte Carmelo, che comprendeva anche il convento, fu il marchese di Torriglia Andrea Doria II, successore del padre Giovanni Andrea I.