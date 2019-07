Meteo Liguria – Torna il sole ma resta un pò di instabilità

La perturbazione che ha interessato il nord Italia e la Liguria si sta allontanando lentamente verso sud e torna a splendere il sole anche se non si può ancora parlare di ritorno del bel tempo stabile. Le nuvole faranno capolino ancora per qualche giorno prima di tornare alla situazione precedente.

Ecco le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Martedì 16 luglio 2019

Sereno o poco nuvoloso sin dalle prime ore del mattino. Debole attività cumuliforme su alpi liguri e tra val Trebbia-Aveto con possibili rovesci. Sereno ovunque in serata

Venti ancora tesi da nord al primo mattino tendenti a calare in giornata.

Mare tra mosso e poco mosso

Temperature in calo ovunque nei valori minimi, in netto aumento in quelli massimi. Il termometro oscillerà tra i 18-25 gradi sulla costa e tra i 20 e i 26 gradi nell’interno.

Mercoledì 17 luglio 2019

Nubi alternate a schiarite lungo le coste con addensamenti più compatti al Mattino e alla sera. Sereno nell’interno

Venti meridionali con rinforzi nelle aree interne (Marino)

Mare poco mosso.

Temperature: Ventilato in costa ma con umidità in aumentò. Massime in aumento nelle aree interne.

Giovedì 18 luglio 2019

Nubi sparse ma con prevalenza di pause soleggiate. Caldo nella norma ventilato