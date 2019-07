Salvini nel Centro Storico di Genova: tornerò senza dirlo per vedere come è veramente

Genova – “Tornerò a vedere se è davvero così ma lo farò senza annunciarmi e camuffato per farmi accompagnare dai residenti”. E’ la promessa che ha fatto il ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, alle tante persone residenti del centro storico che lo “mettevano in guardia” sul fatto che, nel sopralluogo di oggi, non ha visto i vicoli come sono davvero.

E’ stato lo stesso vice-premier, con una serie di battute, a mettere in dubbio che i vicoli visitati oggi, con la sua visita annunciata e le pulizie straordinarie e la presenza di forze dell’ordine ad ogni angolo, siano davvero quelli che ogni giorno vedono i genovesi.

“Non so cosa hanno fatto qui – ha scerzato Salvini ed un’insegnante che vive nella zona lo ha invitato – poco dopo che lui stesso aveva preannunciato l’iniziativa, a fare una passeggiata nelle stesse zone la sera ed in incognito.

Una promessa che Salvini ha fatto sia davanti alle telecamere dei giornalisti che lo seguivano che, privatamente, parlando con le tante persone che ha incontrato e che hanno cercato di parlargli.

Una dopo l’altra hanno segnato il loro numero di telefono su un’agenda che Salvini porgeva e dove prendeva appunti e difficilmente un impegno preso con tale foga potrà essere disatteso.

Resta da capire come un ministro della repubblica, specie quello all’Interno, possa muoversi senza che l’intero apparato delle forze dell’ordine – e quindi tutti – ne vengano informati.

Ma chi conosce bene Matteo Salvini si dice certo che il ministro e vice premier troverà il modo per mantenere la promessa e camminare per i vicoli del Centro Storico genovese senza scorta, senza essere preannunciato e accompagnato dai residenti battaglieri che vogliono mostrargli tutte le “magagne” della città vecchia che restano l’autentica emergenza dopo quella della presenza consolidata della malavita organizzata.

I residenti della zona dei vicoli hanno promesso a loro volta che la visita verrà documentata e comunicata sui social, con video e foto dimostrative, non appena la visita si sarà conclusa.