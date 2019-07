Salvini questa mattina a Genova per l’affidamento degli immobili confiscati alla mafia

Genova – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sarà a Genova questa mattina per partecipare alla conferenza dei servizi in Prefettura.

Durante l’incontro sarà definito l’affidamento al Comune di un primo blocco di 42 immobili confiscati alla famiglia Canfarotta e sparsi nel centro storico genovese.

Il protocollo, secondo le informazioni diffuse ieri, non prevede tappe genovesi al di fuori della Prefettura ma non è da escludere che il vice premier si rechi di persona nel centro storico per la verifica di alcuni degli immobili che saranno assegnati ad associazioni e realtà attive nel sociale.