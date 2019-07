Calciomercato Genoa, un colpo argentino per il centrocampo: piace Kranevitter

Genova – Prosegue senza sosta il mercato estivo dei rossoblu. Dopo alcuni buoni colpi in difesa e in attacco, mister Aurelio Andreazzoli spera di poter mettere al più presto le mani su un regista al quale affidare le chiavi del centrocampo del Grifone. Veloso sarà con tutta probabilità un nuovo giocatore del Verona e anche Radovanovic ha destato qualche perplessità durante la scorsa stagione.

Il tecnico ex Empoli nelle scorse amichevoli ha stupito tutti provando ad adattare Pandev nel ruolo di metronomo davanti alla retroguardia genoana, ma l’intenzione della società genovese sarebbe comunque quella di provare ad acquistare almeno un altro profilo per rinforzare il reparto mediano del campo. Come riporta Tuttosport, l’ultima idea in ordine di tempo arriva dalla Russia, più precisamente dallo Zenit di Sanpietroburgo e risponde al nome di Matías Kranevitter.

Centrocampista centrale argentino classe ’93, il giocatore sarebbe un vero e proprio colpo per il Grifone. Può infatti vantare un passato importante tra le fila di squadre di caratura internazionale come River Plate, squadra che lo ha lanciato, Atletico Madrid e Siviglia. Un profilo sicuramente interessante che permetterebbe alla formazione genoana di sciogliere i dubbi legati proprio al ruolo di regista davanti alla retroguardia.

L’argentino infatti dà il meglio di sè in quella posizione, nella quale grazie alla sua ottima tecnica e al suo spiccato senso della posizione riesce a gestire il pallone ed impostare nel traffico anche se pressato dagli avversari. Altre sue grandi caratteristiche sono l’attenzione in fase difensiva e l’instancabile grinta, qualità che negli anni gli sono valse il paragone con un altro grande mediano argentino: “El Jefecito” Mascherano, ex Barcellona ora in forza ai cinesi dell’Hebei Fortune.

Il nome non è nuovo al mercato della Serie A: in passato infatti era stato cercato anche da varie formazioni italiane quali Fiorentina e Atalanta. La dirigenza rossoblu è volata in Russia per discutere di un suo possibile trasferimento, ma non solo: altro profilo seguito è quello del brasiliano dello Spartak Mosca Fernando, già vecchia conoscenza della Genova calcistica durante la stagione 2015/2016, sponda blucerchiata.