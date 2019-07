Meteo Liguria – Ancora instabilità e domani potrebbe piovere

Il passaggio di correnti fredde nord occidentali determinerà nei prossimi giorni condizioni di tempo variabile, a tratti instabile – in particolare nella giornata di giovedì – con temperature nella norma.

Queste le previsioni per le prossime ore di Limet Liguria:

Mercoledì 17 luglio 2019

Poco nuvoloso al mattino per velature; nel corso della giornata insorgenza di nubi marittimo costiere sul settore centrale, la nuvolosità tenderà ad intensificarsi dal pomeriggio/sera.

Venti in mattinata si impostano da sud-ovest al largo, moderati, in rinforzo dal pomeriggio; scirocco di ritorno al più moderato tra Golfo di Genova e Tigullio.

Mare generalmente mosso.

Temperature: possibili ulteriori flessioni a fondovalle nei valori minimi; in aumento le massime nell’interno ed in quota. Il termometro oscillerà tra i 17 e i 28 gradi sulla costa e tra gli 8 e i 30 gradi nell’interno.

Giovedì 18 luglio 2019

Possibile transito di instabilità al mattino sul settore centrale; a seguire condizioni di variabilità

Venti ciclonico debole / moderato; occasionali rinforzi al mattino al transito dell’instabilità.

Mare tra poco mosso e mosso.

Temperature: stazionarie

Venerdì 19 luglio 2019

Nubi costiere, ma nel complesso soleggiato; possibili deboli episodi di instabilità pomeridiana sulle Alpi Liguri e sull’Appennino orientale.