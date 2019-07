Morto Andrea Camilleri

Roma – Lo scrittore Andrea Camilleri è morto per le complicazioni della malattia che lo aveva colpito nelle ultime settimane. Il cordoglio del mondo dell’editoria, della Tv e della Cultura.

Celebre per aver dato vita alle avventure del commissario Montalbano, Camilleri era un sofisticato scrittore di romanzi, storie e di storie per il Teatro.

