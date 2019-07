Portovenere – Getta una gatta in mare perché lo disturba mentre sta cenando

Portovenere (La Spezia) – Si è alzato improvvisamente dal tavolo dove stava cenando con una donna ed ha afferrato un gatto bianco che si era avvicinato in cerca di cibo e coccole e lo ha scaraventato in mare tra gli sguardi increduli dei presenti.

E’ successo in uno dei ristoranti del lungomare di Portovenere e fortunatamente il gatto è stato salvato da una passante che ha notato la scena ed è subito intervenuta in suo soccorso.

L’uomo, un turista di passaggio, si è poi allontanato in tutta fretta quando ha compreso che il suo assurdo gesto di rabbia poteva costargli caro.

Il ristoratore ha preso le distanze da quanto avvenuto e ha riferito di aver protestato personalmente con il cliente per il gesto inqualificabile ed ha assicurato che gli animali sono ben accetti nel locale, tanto che l’uomo era in compagnia del suo cane.

Secondo alcuni l’uomo si è infastidito proprio per il cane che abbaiava ripetutamente per la presenza del gatto e dopo aver tentato di allontanarlo più volte ha “deciso” di intervenire in modo più determinato compiendo in realtà un reato penalmente perseguibile.

Il turista è ora ricercato e potrebbe essere denunciato per maltrattamento di animali anche grazie ad elementi forniti da testimoni per identificarlo.

La vicenda ha scatenato forti reazioni soprattutto sulle pagine social della cittadina della riviera ligure di levante.

La maggior parte dei residenti della località spezzina si dice sdegnata per quanto avvenuto e invita chi non ama i gatti a non frequentare la zona.