Savona – Cercano casa i gattini abbandonati a Urbe

Urbe (Savona) – Sono stati abbandonati a Urbe, a Savona, e soccorsi dai volontari della Protezione Animali i bellissimi gattini che ora cercano casa insieme alla cucciolata recuperata nelloi stesso comune nella giornata di ieri.

I cuccioli sono in attesa di adozione e si trovano in stallo nella sede della Protezione Aninali di via Cavour a Savona.

Chi fosse interessato ad adottarli può recarsi nella sede di via Cavour 48 r, dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Un’altra cucciolata, sembre proveniente da Urbe, è ricoverata nel gattile Enpa di Albissola Marina.

Per contrastare l’abbandono di gatti, le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stanno intensificando i controlli lungo le strade e le zone di campagna di tutta la provincia.

L’associazione invita tutti gli animalisti alla massima attenzione e a segnalare senza indugio alle forze dell’ordine episodi di abbandono di animali, soprattutto nelle campagne.

E’ bene ricordare, inoltre, che tutti gli organi di polizia hanno l’incarico e l’obbligo di intervenire.