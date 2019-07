Turismo – In Liguria le spiagge più convenienti del nord Italia

Genova – Prezzi imbattibili nelle spiagge della Liguria, che si conferma ancora una volta come una delle regioni più votate al turismo dell’intera penisola italiana. A confermarlo è il report statistico prodotto da Holidu, celebre motore di ricerca per quanto riguarda le case vacanze, che ha promosso il turismo della regione sottolineando come i prezzi medi siano i più bassi dell’intero nord italia.

Tra le località di maggiore interesse turistico nelle varie regioni italiane, la Liguria si posiziona all’undicesimo posto nella classifica nazionale per costi medi degli affitti stagionali del nostro paese. Non ha rivali, invece, in quella relativa alle mete balneari del solo nord Italia: rispetto a Veneto, Toscana e Emilia-Romagna, infatti, risulta essere nettamente più conveniente sia per quanto riguarda l’alta che la bassa stagione.

La Liguria, infatti, può vantare un costo medio di circa 131 euro durante il periodo estivo, contro i 177 euro del Veneto, i 149 della Toscana e i 138 dell’Emilia-Romagna, un trend che viene confermato anche nei mesi di bassa stagione.

Tra le quattro province della regione è Savona quella con i prezzi più alti, con una media di circa 137 euro: numeri che però si abbassano sensibilmente nel mese di settembre, con un risparmio pari al 30%. Leader dei risparmi sia nella bassa che nell’alta stagione sono invece le province della Spezia e di Genova, con un esborso medio da parte dei turisti di circa 133 e 116 euro nei due periodi presi in esame.