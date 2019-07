Alga tossica, a Quinto possibile nuova fioritura con nausea e febbre per i bagnanti

Genova – Febbre improvvisa, nausea e un senso di spossatezza molto accentuato. I primi possibili casi di intossicazione da ostreopsis ovata, la cosiddetta “alga tossica” potrebbero essersi verificati a Quinto, nella spiaggia libera di Quinto Bagnara, nell’omonimo quartiere del levante genovese.

L’allarme si sta diffondendo sulle pagine Facebook del quartiere che riportano il racconto di una famiglia di 4 persone che domenica ha trascorso la giornata al mare su quella spiaggia e già dalla sera ha manifestato sintomi che ricordano quelli registrati alcuni anni fa nella zona della Foce e del levante.

Forte mal di testa, nausea e febbrone che ha coinvolto uno dopo l’altro tutti i componenti della famiglia.

La segnalazione ha scatenato la risposta di altre persone che hanno vissuto analoga esperienza e che hanno frequentato la stessa spiaggia.

Il fenomeno potrebbe essere collegato – solo i controlli Arpal potranno confermare – alla fioritura dell’alga ostreopsis ovata che, in presenza di acque particolarmente calde e di nutrimento abbondante, fioriscono contemporaneamente rilasciando una sostanza tossica che, respirata in aerosol o nebulizzata per onde o per evaporazione dell’acqua, può risultare particolarmente tossica per l’organismo umano.

Nessun pericolo grave ma occorre fare attenzione e segnalare l’episodio al proprio medico curante o, in caso di malessere molto forte, può essere consigliabile recarsi in ospedale per gli accertamenti del caso.

Alcuni anni fa la “fioritura” eccezionale aveva intossicato decine di persone sul litorale genovese e per questo motivo è molto importante segnalare per tempo a chi di dovere il sospetto dell’intossicazione per permettere alle autorità competenti di attivare i controlli.