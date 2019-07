Autostrada A7 Genova-Milano chiusa in direzione nord per incendio

Genova – Traffico bloccato ed autostrada A7 Genova-Milano chiusa, tra Busalla e Ronco Scrivia, verso Milano,per l’incendio di un autolavaggio per cisterne sulla viabilità ordinaria adiacente l’autostrada in località Ronco Scrivia.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato.

Chi è in viaggio verso nord deve uscire a Busalla dove ci sono code per 3 km ed è possibile rientrare ad Isola del Cantone dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco

