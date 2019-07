Marassi – Corse di moto e scooter rumorosi e scattano gli atti di vandalismo sui mezzi in sosta

Genova – Folli corse tra moto durante la notte, scooter “truccati” che corrono su e giù per via Robino e viale Bracelli e scattano le “rappresaglie” contro gli scooter parcheggiati. Potrebbe esserci un legame tra l’impennata di atti di danneggiamento ai danni di scooter e moto parcheggiati nella zona di viale Bracelli e di via Robino e l’aumento del fenomeno dei passaggi rumorosi, specie la notte fonda, da parte di moto di grossa cilindrata, Harley Davidson e scooter “truccati” che sembrano talvolta partecipare a vere e proprie “gare di velocità”.

Con l’arrivo della bella stagione, infatti, l’abitudine di tenere le finestre aperte ha fatto esplodere un’emergenza sopita durante i mesi invernali: il rumore eccessivo durante la notte, per il passaggio di mezzi che certamente non sono in regola con le normative vigenti in fatto di emissioni rumorose.

A farne le spese, però, non sono i protagonisti delle “folli notti” ma ignari possessori di scooter di grossa cilindrata e moto. Sempre più spesso, infatti, si ritrovano i mezzi danneggiati e, in particolare, il sellino tagliato di netto con un oggetto molto affilato, molto probabilmente un cutter.

Le “rappresaglie” scattano in particolare quando, nel quartiere, si segnalano pericolosi via vai di mezzi a due ruote che partono da piazza Galileo Ferraris, salgono a velocità molto sostenuta per via Bertuccioni, imboccano via Robino a velocità folle e poi ridiscendono per viale Bracelli come se si trattasse di una pista di motociclismo. I potenti mezzi concludono il “circuito” in piazza Galileo Ferraris e dopo poco un altro mezzo parte per rifare lo stesso percorso con le stesse modalità.

Ragazzate o un vero e proprio campo di gare per scommesse clandestine non è dato sapere ma la presenza di mezzi delle forze dell’ordine semi nascosti in viale Bracelli sembrerebbe indicare qualche riscontro da parte delle forze dell’ordine.

I controlli, però, sono presenti in particolare durante il giorno, mentre le corse avvengono per lo più di notte, tra le 2 e le 3.

Oltre a costituire un forte pericolo, le corse delle moto provocano un forte disagio per chi cerca di dormire e magari abita nei palazzi che si affacciano sulla strada. Non sembra un caso che, con l’aumentare del fenomeno, sia aumentato anche quello delle selle tagliate, degli scooter danneggiati e degli atti di vandalismo ai danni dei mezzi a due ruote e, in particolare, verso quelli che “sembrano” essere molto potenti o dalle linee più sportive.

I danneggiamenti, insomma, potrebbero essere provocati da qualcuno che non riesce a dormire la notte e ha deciso di “vendicarsi” in questo modo, colpendo ovviamente, anche persone che nulla hanno a che fare con le corse o con le “passerelle” a tutto gas o con il motore usato nel modo più rumoroso possibile.

Numerose le segnalazioni, specie sui social ma anche le denunce per danneggiamento presentate alle forze dell’ordine.

La speranza dei residenti della zona, proprietari di moto o meno, è che si possa intervenire, con controlli a tappeto durante la notte, per colpire chi pensa di potersi esibire come sulle piste di motociclismo o ai raduni per “motards” e chi ha deciso di punire ignari scooteristi per la sola “colpa” di possedere un mezzo potenzialmente impegnato nelle corse.