Ronco Scrivia – Spento l’incendio nell’azienda che lava le cisterne

Ronco Scrivia (Genova) – E’ stato spento il rogo divampato questa mattina in un’azienda che effettua la pulizia di cisterne per trasporto prodotti chimici.

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Ronco Scrivia per l’incendio di una cisterna.

La cisterna conteneva pentano (gas infiammabile) e durante le operazioni di bonifica e lavaggio ha preso fuoco per cause in via di accertamento.

Successivamente, una probabile dispersione dei residui del prodotto si è infiltrata nella caditoie del piazzale provocando una seconda contenuta fiammata.

Nessuna persona è rimasta ferita. L’adiacente autostrada è stata chiusa al traffico in via precauzionale per consentire lo svolgere delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza secondo le procedure del caso.

Sul posto oltre la squadra di Busalla sono intervenute squadre dalla sede centrale in supporto. L’incendio è stato spento