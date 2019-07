Savona – Operaio cade nella stiva di una nave e muore, scatta l’indagine

Savona – E’ stata aperta una doppia indagine, nell’area degli Alti Fondali del porto di Savona, a seguito della tragica morte di un operaio che caduto dal ponte di una nave ormeggiata ed è morto precipitando nella stiva.

Secondo la prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse tinteggiando il tetto della stiva su una sorta di impalcatura quando è caduto per cause ancora da accertare dentro alla stiva della nave, compiendo un volo di decine di metri.

Una caduta che non gli ha lasciato scampo e l’operaio è morto sul colpo. Inutile il tentativo di soccorso dei colleghi e del 118 poi.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine che hanno compiuto rilievi che serviranno alle indagini avviate dalla magistratura e dall’azienda che gestisce l’area.

Si cerca in particolare di accertare se l’uomo fosse in condizioni di sicurezza mentre lavorava o se c’è stata qualche disattenzione o, peggio.

I sindacati potrebbero dichiarare uno sciopero di 24 ore contro l’ennesimo caso di morte legata alla sicurezza sul lavoro.