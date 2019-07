Borgio Verezzi, irregolarità durante ristrutturazione di un immobile: cantiere sequestrato e 4 denunce

Calice Ligure (Savona) – Alcune irregolarità in un cantiere per la ristrutturazione di un immobile hanno portato i Carabinieri Forestali a denunciare quattro persone e a sequestrare il sito.

I militari della stazione di Calice Ligure hanno condotto degli accertamenti durati alcuni giorni, nell’ambito di controlli di prevenzione e tutela del patrimonio paesaggistico riscontrando diverse irregolarità di lavorazioni edilizio ambientale nel comune di Borgio Verezzi.

In una nota diffusa si legge: “La verifica dei lavori in corso, in collaborazione con l’Ufficio tecnico del Comune di Borgio Verezzi ha portato ad accertare la effettuazione di lavori di ristrutturazione di un immobile in difformità a quanto autorizzato dal Comune e dalla Sopritendenza, con difformità riguardanti anche la realizzazione dei cementi armati”.

I Carabinieri hanno quindi sequestrato il cantiere e denunciato i soggetti previsti dalla normativa: chi ha effettuato i lavori, quindi la ditta esecutrice, il tecnico direttore dei lavori e i committenti delle opere, ovvero i proprietari.