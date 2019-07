Laboratorio del Gusto, doppio appuntamento con gli aperitivi musicali

Genova – Doppio appuntamento al Laboratorio del Gusto di Genova (Largo Merlo 207/209 rosso) per la rassegna “Suoni di Gusto”. L’enogelateria ospiterà infatti due eventi questa settimana: venerdì 19 luglio, a partire dalle 19, si esibiranno gli Olio su Tela, con una formazione acustica composta da Marco Goberti alla chitarra, Gabriele Pirisi alla tastiera e Giulia D’Antona alla voce. La band riarrangia brani di vari generi: dal pop al jazz, dallo swing al blues. La formazione, che si autodescrive come “restauratori di brani dall’anima gioiosa e amichevole”, si racconta così: “Come un vero e proprio olio su tela, l’obiettivo è quello di coprire la superficie di un quadro con la più ampia gamma di colori musicali così da essere in armonia come i tre diversi caratteri che eseguono i brani ma che, per la magia che circonda la musica, hanno trovato un loro equilibrio”.

Domenica 21 luglio invece, sempre a partire dalle 19, sarà la volta del duo Loop8, portatori di musica per tutti i gusti, dagli anni ‘60 ai successi più attuali, tutti riarrangiati in chiave acustica. Desirée Aresi (voce) ed Emilio Ranzoni (chitarra, loopstation, cori) spazieranno lungo un repertorio molto vasto, regalando qualche sorpresa. Il resto della stagione del Laboratorio del Gusto prevede altri appuntamenti: il 26 luglio ci sarà Stefano Guazzo, il 28 luglio Bellato, il 4 agosto Big Fat Mama, l’11 agosto Beatzone, il 1° settembre Omega Man.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 329 091 4690