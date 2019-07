Rapallo, passeggiata letteraria alla scoperta delle bellezze della città

Rapallo (Genova) – Nuovo appuntamento del calendario di eventi targati Enjoy Genova. Domenica 21 luglio alle ore 18 arriva a Rapallo la “Passeggiata letteraria” sulle tracce dei grandi autori che amarono la cittadina del levante ligure.

Si tratta di una grande occasione per osservare i tesori del territorio rapallese attraverso lo sguardo di scrittori e poeti immortali che in vita hanno scelto di imprimere per sempre su carta i loro profondi sentimenti per la città.

Da Nietzsche a Yeats, da Pound a Montale passando per Hauptmann e Hemingway: saranno tantissimi gli artisti citati durante l’itinerario, un insieme di voci e parole che resero celebre Rapallo e le sue meraviglie.

Prenotazione obbligatoria al 3351278679 oppure all’indirizzo mail enojoygenova@archeologia.it. Per maggiori informazioni sarà possibile visitare il sito ufficiale di Enjoy Genova.