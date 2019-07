Tiglieto – Escursionista disperso da ieri, ricerche nella notte

Tiglieto (Genova) – Sono proseguite per tutta la notte le ricerche dell’escursionista di 58 anni disperso da ieri notte sui sentieri della zona dell’entroterra genovese. L’uomo ha lasciato l’abitazione dicendo di voler fare trekking nella zona di Tiglieto e non ha più fatto ritorno.

I familiari hanno lanciato l’allarme quando non lo hanno visto arrivare per l’ora di cena ma le ricerche vere e proprie sono iniziate attorno alla mezzanotte con squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile che hanno percorso in lungo e in largo i sentieri più frequentati.

Stamattina ripartiranno altre verifiche lungo sentieri meno battuti e si spera che l’uomo abbia trovato dove trascorrere la notte al sicuro.

A complicare le ricerche il fatto che l’uomo non avrebbe con sè il telefono cellulare e questo non permette ai soccorritori di identificare la zona dove si trova e non è possibile avviare conversazioni che potrebbero essere utili ad avere informazioni o a dare istruzioni preziose per aiutare i soccorritori.

Per questo motivo è sempre consigliabile fare escursioni in compagnia e, comunque, avere sempre con sè il telefono cellulare.