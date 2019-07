Tiglieto, trovato morto l’escursionista disperso da ieri

Genova – E’ stato trovato morto l’escursionista disperso da ieri a Tiglieto.

Le ricerche, proseguite per tutta la notte, nel corso della mattinata hanno portato al triste epilogo.

L’escursionista di Rossiglione è stato trovato privo di vita.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli circa il ritrovamento. Non è chiaro se l’uomo sia morto per un incidente o se abbia accusato un malore che si è poi rivelato fatale.

Il 58enne era uscito di casa con l’intenzione di fare trekking nelal zona di Tiglieto.

In serata, non vedendolo tornare, i familiari hanno dato l’allarme.

Intorno alla mezzanotte sono iniziate le operazioni di ricerca con Vigili del Fuoco e uomini della Protezione Civile impegnati a battere i sentieri della zona.