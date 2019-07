Via 30 giugno chiusa nelle ore notturne sino al 24 luglio

Genova – Via 30 Giugno sarà chiusa al traffico nelle ore notturne, dalle ore 20 alle ore 6 nel periodo compreso tra venerdì 19 e mercoledì 24 luglio 2019 per consentire i lavori di taglio e rimozione delle travi cassone della pila 8, quella che avrebbe dovuto essere abbattuta con l’esplosivo a metà di marzo, ma che alla fine la commissione decise di procedere meccanicamente.

Come per le altre pile, l’impalcato sarà tagliato in tre parti che, una alla volta, saranno portate a terra con l’ausilio delle maxi gru.

Doveva essere la prima a sparire e invece sarà l’ultima.

Dal tramonto all’alba, dunque, rimarrà aperto solo corso Perrone, ormai completamente sgombro.

Questa settimana sono iniziati i lavori per l’elevazione della prima pila del nuovo viadotto, la numero 9, e della pila numero 5.

Dopo una prima fase di lavori alle fondazioni, il nuovo ponte si appresta a prendere forma facendo il suo ingresso nello skyline della Val Polcevera.

Contemporaneamente, sempre a ovest, al via le operazioni di assemblaggio del primo impalcato in acciaio, con la realizzazione dei plinti della pila 4 e della pila 6. Procedono anche le attività propedeutiche all’agibilità delle aree per la costruzione delle pile 8, a ponente, e 10, a levante e, a levante, i lavori per il plinto della pila 11.

Mentre in via Perlasca si lavora per la nuova pila 9, in via Fillak i tempi sono più incerti, ma entro la prima settimana di agosto sarà probabilmente aperto un bypass su via Porro per far defluire il traffico anche sulla sponda sinistra e dare una boccata d’ossigeno a residenti e commercianti.