Vipera per strada a Casella, interviene il sindaco veterinario e la cattura

Casella (Genova) – Ha ricevuto notizia della presenza di una vipera nelle vicinanze del centro cittadino, in una pubblica via, ed ha abbandonato la fascia tricolore di sindaco per indossare quella di veterinario e l’ha catturata per poi liberarla in un luogo sicuro e lontano da presenza umana.

Un curioso avvenimento nel comune di Casella, piccolo centro dell’entroterra di Genova dove il primo cittadino Francesco Colossetti, è intervenuto nella duplice funzione di responsabile della sicurezza dei cittadini e di veterinario in difesa degli animali.

Colossetti è stato informato della possibile presenza di una vipera nelle vicinanze di un albergo del centro e subito si è recato sul posto e dopo aver accertato che si trattava effettivamente di una vipera, l’ha imprigionata con un barattolo di vetro, tra lo stupore dei presenti, e poi l’ha portata lontano dal centro abitato, in un luogo sicuro per l’animale e per i cittadini, e l’ha liberata.

La notizia curiosa è stata diffusa sui social e, in breve, ha iniziato a diventare “virale” al punto da girare da una pagina locale all’altra, attraverso i social.

A commento della notizia si rende noto che chi dovesse incontrare un esemplare di vipera deve rivolgersi alla Polizia Locale o al 112 e non avvicinarsi mai a queste splendide creature, perché comunque pericolose.

Le vipere mordono solo per difesa e il loro veleno contribuisce a produrre l’antidoto per combattere le loro tossine inoculate in un corpo in caso di morso.