Castelletto – Folla entusiasta al concerto per pianoforte di Elisa Tomellini sulla Spianata

Genova – Una folla entusiasta ha risposto all’invito per il concerto organizzato in Spianata Castelletto, nell’omonimo quartiere genovese. Nella magnifica cornice di Belvedere Montaldo è stato sistemato il pianoforte dell’artista Elisa Tomellini che ha suonato il Chiaro di Luna di Beethoven e poi ha accompagnato la cantante lirica Irene Celle nelle arie di Casta Diva.

Un appuntamento straordinario che ha richiamato persone da tutta Genova e non solo e che ha incantato per classe e per la bravura delle artiste.

Non succede tutti i giorni di ascoltare un pianoforte a coda in una piazza genovese e soprattutto non accade spesso che l’artista internazionale che lo suona sia Elisa Tomellini.