Jova Beach Tour – Cancellata la data di Albenga, caccia alla nuova location in Liguria

Albenga (Savona) – Il concerto di Jovanotti sulla spiaggia di Albenga non si farà. La tappa del Jova Beach Tour, prevista per il 27 luglio e che tante polemiche stava provocando nella piccola cittadina della riviera ligure, non ci sarà ed ufficialmente è perché la nuova mareggiata ha eroso una decina di metri di spiaggia e non ci sono più le condizioni minime per ospitare le migliaia di persone che erano attese, l’enorme palco costruito sulla sabbia e tutto il necessario per rendere sicura la location e per poter allestire al meglio lo spettacolo.

A dare l’amara notizia l’organizzazione dell’evento che ora sta cercando una nuova location che possa sostituire in modo adeguato quella di Albenga che, nelle previsioni, doveva catalizzare tutto il pubblico del nord-ovest e che, ora come ora, rischia di restare “a bocca asciutta”.

A far decidere per la cancellazione dell’evento la riduzione di circa 10 metri dell’arenile disponibile per ospitare lo spettacolo. Misure precise che devono essere rispettate proprio perché il tour ha garantito un impatto zero sulle spiagge.

Una rassicurazione contestata dagli ambientalisti che hanno invece attaccato a più riprese la scelta di Jovanotti e del suo staff di ideare uno spettacolo sulla spiaggia e uno addirittura tra le vette delle Dolomiti, al Kronplatz (Plan de Corones) dove lo stesso Messner è sceso in campo per criticare duramente la scelta di Jova considerando un’offesa portare un concerto sin sulla vetta per il pericolo di un impatto enorme di decine di migliaia di persone ma anche “acustico” con gli animali selvatici della zona che potrebbero fuggire terrorizzati o morire per la paura.

Contestata anche la scelta di suonare in riva al mare, con la possibilità che l’enorme quantità di rifiuti che si produce durante un concerto, possa finire in mare inquinando il fondale e contribuendo al degrado dell’ambiente.