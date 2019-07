Loano, stasera sfilata di carri in centro con “Carnevalöa Summer Edition”

Loano (Savona) – Sfilata di carri e musica per le vie del centro nella cittadina del savonese. Ritorna stasera sabato 20 luglio con la 20° edizione “Carnevalöa Summer Edition”, la tradizionale festa estiva organizzata dall’Associazione Vecchia Loano.

Anche quest’anno, a partire dalle ore 21.30, corso Roma verrà colorata dagli splendidi carri, accompagnati da musica, balli e gruppi in maschera.

Ad aprire la sfilata ci sarà la banda dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata, a cui seguirà il tradizionale carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria che trasporterà la maschera ligure di Capitan Fracassa e quelle loanesi di “U Beciancìn”, di “U Puè Peppin” e della principessa Doria del Castello.

Dopodichè spazio alle meravigliose creazioni in rappresentanza dei vari borghi loanesi, alle quali si aggiungeranno anche i tre carri ospiti provenienti da Santhià, Santena e Cambiano. Non mancheranno inoltre tante sorprese arrivate per l’occasione da numerose zone della Liguria, del Piemonte e della Lombardia.

La grande festa interesserà anche piazza Mazzini e piazza Cadorna, rispettivamente punto di partenza e di arrivo dell’allegra sfilata.

“Questa sarà l’ultima sfilata dei carri allegorici di Carnevalöa 2019 – dichiara il presidente di Vecchia Loano Agostino Delfino – ma i nostri gruppi stanno già lavorando a quelli che prenderanno parte alle sfilate del prossimo anno. Su questo fronte i nostri volontari sono sempre molto attivi e per questo non posso che ringraziare i 100 membri della nostra splendida associazione. L’edizione 2019 del Carnevalöa inizierà ufficialmente il 26 gennaio con la cerimonia di consegna delle chiavi della città alle maschere di Loano da parte del sindaco Luigi Pignocca, mentre le due sfilate di carri allegorici si terranno rispettivamente il 16 ed il 23 febbraio”.

“Il 2020 sarà per noi un anno particolarmente importante – conclude Delfino – Vecchia Loano entrerà infatti nel trentesimo anno di attività. In questi trent’anni siamo riusciti a rendere il carnevale di Loano celebre in tutta la regione e ciò, ovviamente, ha contribuito anche a promuovere l’immagine della nostra città, che ora può vantare di avere, tra le proprie manifestazioni, il più grande carnevale della Liguria. Ringraziamo l’amministrazione comunale per essere sempre stata al nostro fianco e tutti i volontari che, con il loro lavoro, hanno contribuito a questo successo”.