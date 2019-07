Santa Margherita Ligure, oggi le celebrazioni della Festa Patronale

Santa Margherita Ligure (Genova) – Si celebra oggi sabato 20 luglio l’attesissima Festa Patronale a Santa Margherita Ligure. Un’intera giornata di festeggiamenti attende la cittadina della riviera del levante ligure, con numerosi appuntamenti e manifestazioni che hanno ottenuto il Patrocinio del Comune.

Si parte questa mattina alle ore 10 presso la Basilica, dove sarà celebrata la Santa Messa con omelia. Alle ore 18, invece, sempre in Basilica, verrà effettuata la Santa Messa solenne alla presenza delle autorità civili e militari presieduta dal monsignor Nicolò Anselmi, Vescovo ausiliario di Genova.

Le celebrazioni proseguono alle ore 21 con il canto del Vespro e con la tradizionale processione con la statua argentea della Santa. In piazza Vittorio Veneto il monsignor Anselmi terrà un breve discorso alla città, a cui seguirà la benedizione del mare con le sacre reliquie. In Basilica, inoltre, chi lo desidererà potrà accostarsi all’altare per il bacio delle reliquie.

A concludere la giornata, infine, la posa dei tradizionali lumini votivi e lo splendido spettacolo di fuochi d’artificio sul mare.