Serra Riccò – Incendio in un posteggio per camion

Serra Riccò (Genova) – Un grosso incendio è divampato poco dopo le 23,30 in un posteggio per camion e mezzi pesanti, nel comune di Serra Riccò, immediato entroterra genovese.

Dalle prima ricostruzioni sembra che uno dei mezzi posteggiati nell’area abbia improvvisamente preso fuoco e che le fiamme si siano poi estese ad altri mezzi.

Alcuni residenti della zona hanno avvertito il forte odore di bruciato e si sono affacciati scoprendo quanto stava avvenendo.

Subito sono stati allertati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e i mezzi dei pompieri sono intervenuti per domare le fiamme scatenate per cause ancora da accertare.