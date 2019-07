Bordighera – L’orchestra suona la Traviata a metà e poi lascia il palcoscenico per protesta

Bordighera (Imperia) – L’orchestra che si ferma a metà dell’opera che sta suonando e si alza, salutando il pubblico, e interrompe lo spettacolo. E’ successo ieri sera nel comune dell’imperiese dove è andata in scena una singolare forma di protesta della formazione musicale che avrebbe dovuto suonare “la Traviata”.

Da una prima ricostruzione, ancora in corso di verifica, sembra che l’organizzazione dell’evento abbia saldato solo il 50% del prezzo pattuito e così, dopo numerose insistenze ed un duro confronto, gli orchestrali hanno deciso di mettere in scena questa clamorosa forma di protesta e di interrompere lo spettacolo a metà – come metà è stato il compenso pagato – e di alzarsi per abbandonare il palcoscenico.

Il direttore di orchestra, prima di abbandonare la scena nello stupore generale, si è scusato precisando che il Comune di Bordighera, che figurava come organizzatore dell’evento, non aveva responsabilità e che, anzi, era “parte lesa”.

Quanto avvenuto ha però scatenato una serie di roventi polemiche che potrebbero portare alle dimissioni dell’assessore competente.