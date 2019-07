Grave incidente a Varigotti, ferito un motociclista

Finale Ligure (Savona) – Grave incidente, questa mattina, sulla statale Aurelia all’altezza del Malpasso. Per cause ancora da accertare, una moto e un’auto si sono scontrate violentemente e il centauro ha avuto la peggio.

Sul posto dell’incidente è intervenuto il 118 che ha soccorso il motociclista e lo ha portato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Intervenute anche le forze dell’ordine che hanno fatto i rilevamenti del caso e raccolto le testimonianze delle persone presenti. In corso la ricostruzione dell’incidente e le eventuali responsabilità.