Salmo, Massimo Pericolo e il rap a Goa Boa Festival

Genova – Serata sold out all’Arena del Mare per Salmo, Massimo Pericolo e gli altri rapper che hanno infiammato il pubblico. La piazza è già affollata ancor prima dell’inizio delle esibizioni, con lunghe file per ritirare il proprio biglietto composte principalmente da ragazzi giovanissimi.

Prima del concerto della star della serata, sui due palchi allestiti si alternano le esibizioni degli artisti, nonostante la difficoltà a spostarsi da una parte all’altra: in molti hanno rinunciato per mantenere i posti davanti, guadagnati con fatica. Il primo a salire sul second stage è Gorka, ligure classe 1997, già apprezzato nell’ambiente e pronto a regalare i suoi pezzi ai ragazzi presenti. Sul palco principale rompe il ghiaccio Speranza, con il mood lontano da quello dei rapper ma con la stessa carica ed energia.

Sempre sullo stesso palco è la volta di Quentin40, che deve il suo nome al regista Tarantino, e che ha ormai raggiunto le vette delle classifiche grazie al suo personalissimo stile.

Sul second stage si respira un po’ grazie agli Psicologi, che propongono rap ma in versione meno incattivita e molto più soft. Il loro primo EP contiene 5 brani e si intitola 2001 ed è già tra i preferiti di molti giovanissimi.

Si ritorna faticosamente al palco principale: la sicurezza questa sera è rigidissima anche con fotografi e giornalisti, avendo da gestire una folla di ragazzi pronti a tutto pur di avvicinarsi il più possibile ai loro idoli. Uno di questi è senza dubbio Massimo Pericolo, in scena con le orecchie da gatto che non toglie nemmeno dopo aver levato la polo, che entra sul palco con la sua versione di Thoiry di Achille Lauro e prosegue tra l’entusiasmo del pubblico.

Finalmente le 23, e sul palco arriva la star della serata, Salmo. La sedia a rotelle su cui si muove è per i problemi a menisco e crociato, anche se a metà concerto la abbandonerà per stare in piedi e provare anche a ballare un po’.

Si comincia con 90min e il boato che ne consegue, passando per i vari successi di questi ultimi anni. Un’esibizione a tutta energia, con poche parole ma tanta voglia di far scatenare. Quando però dal pubblico sono arrivate delle monete sul palco, la reazione è stata piuttosto scocciata: in entrambi gli episodi l’artista ha interrotto l’esibizione per dare dello stupido a chi, avendo pagato il biglietto, avesse avuto questa idea così poco furba.

Senza intoppi si va avanti, nonostante il caldo e la folla abbia fatto calare la pressione a non pochi presenti, complice la tradizionale divisione in due del pubblico: dopo poco ci si riavvicina per ballare mentre ci si scontra. Durante la seconda parte di spettacolo si è ballato ancora di più, con i brani estratti da Machete Mixtape Vol.4 che ha visto collaborare una gang di artisti della scena rap e trap per un risultato sorprendente. Sul palco insieme a Salmo sono tornati i protagonisti delle precedenti esibizioni e Dani Faiv, nonché Izi, protagonista del prossimo concerto in scena questa sera.