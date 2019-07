Centro Storico, scippa una turista della catenina: arrestato

Questa mattina, gli agenti del reparto sicurezza della Polizia Locale hanno inseguito e arrestato un uomo, dopo averlo visto compiere un furto con strappo ai danni di una turista in via del Campo.

Gli agenti, durante un passaggio nella via del Campo, hanno notato un uomo che indugiava nei pressi di Porta dei Vacca, e si sono fermati poco dopo, sull’altro lato di via Fontane, all’imbocco di via Prè. per osservarne le mosse.

Dopo pochi istanti l’uomo è partito al seguito di una coppia di anziani che imboccava via del Campo e, arrivato dietro alla donna, le ha strappato dal collo una catenina, dandosi alla fuga. gli agenti sono partiti all’inseguimento e, dopo aver percorso vico Santa Sabina, lo hanno fermato dentro ad un portone di vico Untoria, dove si è introdotto nel tentativo di far perdere le sue tracce.

Fermato e trasportato in questura per fotosegnalamento. è stato identificato come un cittadino algerino di trentanove anni, irregolare sul territorio dello stato, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, dichiarato persona pericolosa e destinatario di un decreto di espulsione emesso nel 2019.

L’uomo è stato arrestato ed è in custodia presso la questura, in attesa del processo con rito direttissimo che si terrà domani mattina.