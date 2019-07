Genoa, terminata la prima fase del ritiro: mercoledì si parte per Dinard

Genova – Si è chiusa nel migliore dei modi la prima fase del ritiro estivo del Genoa.

I ragazzi di Andreazzoli hanno affrontato e sconfitto per 4-3 il Lione e si preparano ad una nuova tappa della preparazione in vista del prossimo campionato. I giocatori avranno la possibilità di riposarsi e staccare la spina fino a mercoledì mattina, giornata nella quale è prevista la partenza per la Francia, direzione Dinard.

Dopo Neustift, in Austria, sarà quindi la nota località turistica transalpina ad ospitare i rossoblu, indicativamente fino a giovedì 1 agosto. Durante questa settimana i giocatori avranno la possibilità di mettere altra benzina nelle gambe nella sfida contro la rappresentativa locale, in programma per il 28 luglio, in attesa delle due grandi sfide contro due club di Ligue 1.

La prima sarà disputata contro il Nantes allo Stade de la Boeaujoire, mentre la seconda andrà in scena allo Stade Matmut-Atlantique, dove a fronteggiare i rossoblu sarà il Bordeaux. Due sfide certamente importanti e che daranno ulteriore prova dello stato di forma della rosa genoana in vista dell’inizio del campionato e del terzo turno preliminare di Coppa Italia del 18 agosto.