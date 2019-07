Jova Beach Party – Salta la data di Albenga e l’assessore regionale risponde a Jovanotti

Albenga (Savona) – La tappa ligure del Jova Beach Party salta per l’erosione delle spiagge per il maltempo e l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone scrive a Jovanotti per chiarire la situazione e invitare il celebre cantante a cercare insieme una location diversa per non far saltare la tappa, prevista il 27 luglio.

Un chiarimento per spiegare che la Liguria ha subito molti danni ma è perfettamente in grado di affrontare la stagione estiva e di accogliere i turisti che l’hanno scelta per le vacanze e per chiedere un pò di sensibilità per un territorio che ha pagato un prezzo altissimo alle incursioni del maltempo dei mesi scorsi.

Ecco il testo della lettera che Giampedrone ha postato sul suo profilo sociale e indirizzata a Jovanotti:

Caro #LorenzoJovanottiCherubini, la Liguria ha affrontato negli ultimi anni e gestito (direi alla grande se me lo consenti) problemi di dissesto idrogeologico ed emergenze di protezione civile ben più importanti e significative rispetto ai 10-12 mt di erosione di sabbia su una spiaggia di Albenga. In questo momento, il messaggio altamente negativo che passa sull’annullamento del tuo “Jova beach party” in programma sabato prossimo è anche, permettimi, una distorsione rispetto alla realtà delle cose che racconta invece di una terra che ha saputo completamente risollevarsi dalla tremenda mareggiata di ottobre e novembre scorso e che può e deve assolutamente essere palcoscenico ideale per eventi come questo. Ancora peggio sarebbe quindi non recuperare la data annullata e togliere la Liguria dal tuo tour. Per favore riflettici con i tuoi organizzatori e troviamo insieme una location alternativa nella nostra splendida terra che possa ospitare il tuo grande evento dell’estate. Sarà il più grande spettacolo!