Lerici, urta un cordolo in cemento con l’auto. Ruota staccata e traffico rallentato

Lerici (La Spezia) – Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente capitato nel pomeriggio di oggi nelle gallerie sul raccordo Lerici-Spezia.

Qui, per cause ancora da verificare, un ragazzo alla guida di un’auto ha urtato contro un cordolo di cemento con la ruota anteriore destra mentre si stava immettendo nelle gallerie in direzione La Spezia.

L’impatto ha fatto staccare la ruota ma l’auto è riuscita a fermarsi senza gravi conseguenze.

La circolazione ha subito diversi rallentamenti durante l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del Comando della Spezia.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del soccorso sanitario e gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi del caso.